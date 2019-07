Jon Bon Jovi und seine Mannen füllten gestern das Wiener Happel-Stadion fast bis auf den letzten Platz und bot den Fans in gut zweieinhalb Stunden genau das, was sie hören wollten. Dass es nicht viel mehr war als das und der Frontmann der verbliebenden New-Jersey-Rocker nicht gut bei Stimme war, tat der großen Party keinen Abbruch.

Der Startschuss fiel um ca. 20.30 Uhr mit dem 2016-er-Song „This House is Not For Sale“ aus dem gleichnamigen Album. Das Publikum fraß dem inzwischen 57-jährigen Rockstar aus New Jersey („Er ist ja immer noch so schön“ war nicht selten zu hören an diesem Abend) von Beginn an aus der Hand. Nach dem Opener, den zwar viele, aber vermutlich nicht alle so intus hatten, wie andere unzählige Hits aus der über 30-jährigen Karriere Bon Jovis folgte mit „Raise Your Hands“ der erste Kracher, um dann bei „You Give Love A Bad Name“ auch das sitzende Publikum von ihren Stühlen zu reißen – allerdings erst nach Aufforderung des Bandleaders.

Dienstleister Rockstar

Bon Jovi haben es einfach, mit ihren Hits alleine können sie den ganzen Abend füllen und auch die nicht so großen Fans können fast alles mitsingen. Genauso passierte es dann auch im Happel-Stadion. Es wurde zu einer „Best of“-Show, wie Leader Jon auch in Interviews vorab bestätigte: „Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und geben den Fans genau das, was sie wollen. Da gibt es keine Selbstverwirklichung. Nur Dienst am Kunden.“ Mag dieser Satz echte Musik-Fans und Liebhaber von authentischen Konzerten doch vor den Kopf stoßen, so schien er die 56.000 aus ganz Österreich und Nachbarländern angereisten Fans nicht zu stören.

Wahnsinns-Stimmung

Denn sie bekamen eben genau das, was sie wollten. Zu ihrem ersten großen Hit „Runaway“ ließ sich Jon Bon Jovi dann vom Publikum bitten. „Wenn ihr das hören wollte, müsst ihr jetzt aber sehr lieb sein zu mir.“ Erst als das Geschrei laut genug war, ging es los. Die Kracher ziehen beim Publikum – vorwiegend zwischen 35 und 60 Jahren alt – natürlich, die Stimmung muss man tatsächlich als bombastisch beschreiben.

Wo bleibt die Stimme?

Verwunderlich ist das dann doch ein wenig – und nicht nur ob der etwas niederschmetternden Aussage des Frontmannes, der neben Drummer Tico Torres und Keyboarder David Bryan das einzige Mitglied aus der Stammbesetzung ist (Gitarrist Richie Sambora wurde leider 2013 aus der Band geworfen). Denn Jon Bon Jovi fehlt an diesem Abend hörbar die Stimme. Die Töne wollen nicht so richtig herauskommen, die Bandmitglieder und auch ein noch nie da gewesener Backgroundsänger müssen den Frauenschwarm immer wieder unterstützen. Dazu kommt eine Akustik, die eher einen wilden Soundbrei liefert als wohltuende Klänge. Eine Absicht dahinter, um die fehlende Stimme zu übertönen, könnte gemutmaßt werden.

Egal, die Party läuft

Wett machen will es Jon Bongiovi (so sein bürgerlicher Name, inzwischen mehr Geschäftsmann als Musiker) mit seinem ihm stets zugeschriebenem Sex-Appeal, Hinternwackeln inklusive. Aber vor allem sein Lächeln mit den extrem weißen Zähnen wird immer wieder eingesetzt um musikalische Schwächen zu übertünchen – und es funktioniert. Dem Publikum war der Soundbrei ohne Stimme egal und das war auch gut so, denn die Stimmung passte und so wurde es zwar bestimmt nicht das Konzert des Jahres aber dennoch eine gute Party, um zu alten Hits - die ja nach wie vor gut sind - zu tanzen und in Nostalgie zu schwelgen.