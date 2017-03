Im Rathaus von Gaggenau im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist am Freitag eine Bombendrohung eingegangen. Der Anrufer begründete die Drohung mit der Absage eines Auftritts des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in der Stadt, wie der Leiter des Bürgerservices mitteilte. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt und von der Polizei durchsucht. Bozdag wollte bei seinen in Deutschland lebenden Landsleuten für die geplante Verfassungsreform in der Türkei werben.

Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt und von der Polizei durchsucht. "Wir wissen nicht, wie ernst wir diese Bombendrohung nehmen müssen", sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer im Fernsehsender n-tv. Er gehe aber davon aus, "dass ein direkter Zusammenhang besteht" zwischen der Untersagung des Ministerauftritts und der Drohung. Das Rathaus sei abgesperrt, die Mitarbeiter in Sicherheit gebracht worden. Die Durchsuchung durch die Polizei werde wohl mehrere Stunden dauern.

Geplante Veranstaltung abgesagt

Die Stadt hatte eine für Donnerstagabend geplante Veranstaltung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) - des europäischen Ablegers der türkischen Regierungspartei AKP -, bei der der Minister auftreten sollte, untersagt. Sie begründete dies damit, dass die Kapazitäten der angemieteten Festhalle nicht für den erwarteten Besucherandrang ausreichten. Zuvor hatten verschiedene Politiker ein Verbot des Auftritts gefordert. Als Reaktion sagte Bozdag seine gesamte Deutschlandreise ab, bei der auch ein Treffen mit Justizminister Heiko Maas geplant war.