Sexismus-Sager: Bogner-Strauß übt Kritik an Bestätigung Dornauers

Die Bestätigung des geschäftsführenden Tiroler SPÖ-Chefs durch den Landesparteivorstand trotz dessen sexistischen Sagers hat am Dienstag Kritik von ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß nach sich gezogen. Dadurch sei die "Hemmschwelle für Sexismus massiv gesenkt" worden. Ferner ortete die ÖVP-Politikerin in der Aussage "Sexismus entsteht beim Empfänger" einen Versuch von Täter-Opfer-Umkehr.

Daran zeige sich auch "wie wenig Einsicht" bei Dornauer vorhanden sei. Die Familienministerin sah jetzt die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der Verantwortung. Diese müsse ein "klares Signal für und nicht gegen Frauen" setzen und in der eigenen Landespartei durchgreifen. "Die SPÖ hat mit dieser Entscheidung bedauerlicher Weise eine großen Teil glaubwürdiger Frauenpolitik verspielt", so Bogner-Strauß.