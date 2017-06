Bob Dylan wegen Nobel-Vorlesung unter Plagiatsverdacht

Bob Dylan ist unter Plagiatsverdacht geraten. Die Autorin Andrea Pitzer verdächtigt den Literaturnobelpreisträger, in seiner Vorlesung zur Entgegennahme des Preises von einer Website abgekupfert zu haben, die Literaturklassiker für Schüler zusammenfasst und interpretiert. Mindestens 20 Passagen in Dylans Ausführungen über Herman Melvilles Roman "Moby Dick" ähnelten Passagen auf "SparkNotes".

Der US-Popsänger hatte seine Rede nicht in Stockholm gehalten, sondern sie erst kürzlich und damit acht Monate nach seiner Kür zum Nobelpreisträger der Schwedischen Akademie in schriftlicher Version und als Tonaufnahme zugeschickt. Die 76-jährige US-Rock- und Folklegende wahrte damit jedoch die Frist und sicherte sich so das Preisgeld. Seine Vorlesung dreht sich um das Verhältnis seiner Songtexte zur Literatur.

Als literarischen Werke, die ihn inspirierten, nannte Dylan neben "Moby Dick" auch Homers "Odyssee" und das Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" des deutschen Schriftstellers Erich Maria Remarque.

In ihrer von der US-Nachrichtenplattform "Slate" veröffentlichten Analyse der Vorlesung ging Pitzer unter anderem auf eine Passage ein, in welcher der Rockpoet ein falsches Zitat aus "Moby Dick" anführt. Demnach soll Melville in seinem Roman den Wal Moby als "Verkörperung des Bösen" bezeichnet haben. Pitzer verwies darauf, dass dieses Zitat keineswegs aus dem Roman stammt, die Formulierung aber von "SparkNotes" benutzt worden sei. Diese Website ist als Lernhilfe für Schüler gedacht.

Von Dylan oder seinem Management kam zunächst keine Stellungnahme zu dem Plagiatsverdacht. Die Vorsitzende der Nobel-Akademie, Sara Danius, hatte die Vorlesung des Musikers als "außerordentlich" und "eloquent" gerühmt.