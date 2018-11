Begehbarer Schrankraum

Der von der eigenen Klientel so abschätzig behandelte BMW 2er Gran Tourer ist dennoch ein Hit. Auch die Neuauflage des Vans zeigt, warum.

War das ein Gezetere und Gejammere, als BMW es wagte, vor vier Jahren in das Hochdach-Business einzusteigen. Hochdach deswegen, weil das Wörtchen Van unter Traditionalisten der weißblauen Marke ebenso verpönt war wie Frontantrieb. Und, noch schlimmer, wie Dreizylinder-Motoren. Alles davon hat der BMW 2er Gran Tourer justament abbekommen, wenngleich die Diesel vier Häferl behalten durften und auch ein Allradantrieb (xDrive) zur Disposition steht. Letztere Beigabe sehen Van-und Frontantriebsgegner der Marke gerne als Indiz für fahrdynamische Defizite an.

Unser Testwagen, ein Gran Tourer 220d, hat daher bewusst Allrad an Bord und ist mit einem 190-PS-Vierzylinderdiesel bestückt. Einer Konfigurationsvariante übrigens, die viele Gran-Tourer-Kunden gewählt haben und denen ganz offensichtlich die Vorbehalte gegen einen Van piepegal waren - weil sie überwiegend BMW-Erstkunden sind.

© Ricardo Herrgott

Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass der 2er Grand Tourer erst kürzlich ein kleines Facelifting von BMW spendiert bekam, das ihn zwar nicht schöner, aber zumindest optisch stimmiger gemacht hat. Die größere Niere samt neugestalteter LED-Scheinwerfer sei in diesem Zusammenhang ebenso erwähnt wie die Auspuffanlage mit zwei Endrohren am Heck. Innen fallen die Instrumente mit neuem Display positiv auf.

Der bekannte Zwei-Liter-Dieselmotor sorgt auch im Van für forsches Vorankommen, das vor allem dem üppigen Drehmoment geschuldet ist. Praktisch in allen Fahrsituationen ist genug Saft da, allerdings geht es nicht immer flüsterleise zu. Die Achtstufenautomatik wechselt die Gänge schnell und sanft. Die mehr als ausreichende Kraft bringt den Gran Tourer beim Spurwechsel oder in Kurven nie in Verlegenheit, aber mittels provozierter Fahrmanöver kann man das Heck da leicht zum Ausschwenken bringen, sonst bleibt der Bayernvan ohne Wanken sicher in der Spur. Dieses eigentlich typische BMW-Fahrverhalten wird allerdings mit einem ziemlich straffen Fahrwerk erkauft. Dass Allrad an Bord ist, merkt man an einem angenehmen Nebeneffekt: Da zerrt beim heftigen Beschleunigen nichts an der Lenkung wie oft bei Fronttrieblern.

© Ricardo Herrgott

Unterm Strich erweist sich der 2er Gran Tourer also als sportlicher Familientransporter, der viele Tugenden eines Exemplars dieser Gattung aufweist: immens viel Platz (bis 1.900 Liter Ladevolumen) und eine verschiebbare Rückbank, die zudem 40 :20 :40 umlegbar ist. Dass der Mittelplatz im Fond wegen des Kardantunnels wenig bequem ist, stört die Familientauglichkeit nur marginal.

Daten

BMW 2er Gran Tourer

Preis: € 39.895,- (M Sport)

Motor: 4 Zylinder, Turbodiesel, 1.995 ccm

Leistung: 190 PS (140 kW)

Spitze: 218 km/h

0-100: 7,8 Sek.

Verbrauch: 6,6 l/100 km

Emission: 175 g CO2/km

Fazit: Muss ein Familienvan echt fesch sein? Viel wichtiger sind Ladekapazität und Praktikabilität. Und die Talente hat dieser BMW