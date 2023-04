Bluttat mit einem Todesopfer im Bezirk Gänserndorf

In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt worden. Eine Person ist dabei nach Polizeiangaben getötet worden, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Es soll sich um einen Vorfall innerhalb einer Familie handeln. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.