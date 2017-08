Bluttat im Bezirk Bruck an der Leitha

In Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha hat sich am Freitagnachmittag offenbar eine Bluttat ereignet. Ein Sohn soll laut Medienberichten seinem Vater bei einem Streit mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Das rund 50 Jahre alte Opfer dürfte noch am Tatort gestorben sein. Die Exekutive bestätigte vorerst lediglich, dass in Ebergassing ein Polizeieinsatz im Laufen war.