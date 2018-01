Blümel lehnt höhere EU-Beiträge Österreichs ab

EU-Minister Gernot Blümel hat am Montag klar gemacht, dass Österreich keine höheren EU-Beiträge nach Brüssel zahlen will. Österreich strebe nicht nach Verringerung seiner Beiträge, sondern stehe zu seinen derzeitigen Beitragszahlungen. Es wäre aber schwierig in einer kleineren Union höhere Beiträge zu zahlen, sagte er bei einer EU-Konferenz in Brüssel.

"Eine kleinere EU nach dem Brexit muss einen kleineren EU-Haushalt bedeuten", betonte Blümel. Das Ausscheiden einer so großen Volkswirtschaft wie Großbritannien sei nicht wegzureden.

Österreich wolle während seiner EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte schauen, dass die Verhandlungen über den nächsten EU-Finanzrahmen rasch vorankommen, sagte Blümel. Ob noch vor den Europawahlen im Mai 2019 eine Einigung zu schaffen sei, sei jetzt noch nicht abschätzbar. Dies hänge auch vom Vorschlag der EU-Kommission vor, der im Mai vorliegen soll. Für Österreich sei auch wichtig, dass der nächste Finanzrahmen zukunftssicher sei, er sollte wieder sieben Jahre umfassen.

Der künftige Eurogruppen-Chef Mario Centeno sieht die EU noch nicht gegen wirtschaftliche Schocks gerüstet. Dies müsse auch im neuen mehrjährigen EU-Finanzrahmen bedacht werden, sagte Centeno. Außerdem müsse nach dem Brexit der Finanzbedarf der Union neu gestaltet werden.

Entweder werde es höhere Beiträge geben müssen, oder man finde neue Eigenmittel, meinte Centeno. Über die künftige Höhe des EU-Budgets wollte er sich nicht äußern, dies sei ein "politisch heikles Thema", vor dem man aber nicht zurückschrecken dürfe. Jedenfalls könnten neue "echte Einnahmen" in den Bereichen Verkehr, Energie, Körperschaftssteuer erzielt werden.

Die französische Europaministerin Nathalie Loiseau forderte, dass die EU-Kohäsionshilfen für strukturschwache Regionen künftig an die Rechtsstaatlichkeit gekoppelt werden. Sie sprach sich für die Abschaffung aller Rabatte aus, nachdem Großbritannien die EU verlässt. Außerdem plädierte sie für eigene Einnahmequellen der EU und nannte als Möglichkeiten die Sektoren Digitales und Umwelt.

Der Vizepräsident der EU-Kommission Jyrki Katainen wandte sich dagegen, in den Traditionen von Nettozahlern und Nettoempfängern zu reden. Auch das traditionelle Anspruchsdenken müsse aufgegeben werden. Keiner habe Anspruch auf das Steuergeld von anderen, so Katainen. Er verteidigte gleichzeitig die Kohäsionspolitik. Es sei Solidarität mit Regionen und Ländern notwendig. "Das ist keine Unterstützung der Armen, sondern hilft allen und ist eine Investition in die gemeinsame Zukunft". Dabei, so Katainen, sollte es künftig auch nur einen einzigen Investitionsfonds geben. Damit könnte das eingesetzte Kapital sehr viel effizienter verwaltet werden. Deshalb sollten die verschiedensten Finanzinstrumenten zusammengelegt werden.