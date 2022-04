Blitzhochzeit für Kourtney Kardashian in Las Vegas

Nächtliche Blitzhochzeit in Las Vegas: Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (46) haben sich in einer Kapelle in der Casino-Stadt das Ja-Wort gegeben. Kardashian postete am Mittwoch mehrere Fotos von der Zeremonie, die von einem Elvis-Imitator vollzogen wurde. Um 2.00 Uhr, nach einer epischen Nacht und "ein bisschen Tequila", hätten "eine Königin und ihr schöner König" geheiratet, schrieb Kardashian. Allerdings ohne Heiratslizenz, fügte sie hinzu.

Nach staatlichen Auflagen müssen Heiratswillige vor der Eheschließung die erforderlichen Papiere beantragen, um diese amtlich zu machen. Die Feier fand laut US-Medienberichten Montagfrüh (Ortszeit) statt. Kurz zuvor hatte das Paar an der Grammy-Verleihung in Las Vegas teilgenommen. Die Fotos zeigen Kardashian und Barker mit Sonnenbrille in schwarzen Lederjacken, mit einem Strauß roter Rosen. Sie lachen, umarmen und küssen sich. Auch Barker teilte mehrere Aufnahmen bei Instagram.

Die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger hatten ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht und verlobten sich im Oktober. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.