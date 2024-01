Blinken auf Vermittlungsreise in Israel eingetroffen

US-Außenminister Anthony Blinken ist im Rahmen seiner Nahost-Vermittlungsreise am Montagabend in Israel eingetroffen. Zuvor hatte er Gespräche in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman geführt. Bei Treffen in Tel Aviv am Dienstag unter anderem mit seinem neuen israelischen Kollegen Israel Katz dürfte es darum gehen, wie ein Übergreifen des Gaza-Kriegs auf andere Teile der Region - insbesondere den Libanon - verhindert werden kann.

Auch die Frage, wie es im Gazastreifen nach einem Ende des Kriegs weitergehen könnte, dürfte erörtert werden. "Wir wollen zusammenzuarbeiten und unsere Bemühungen koordinieren, um Gaza bei der Stabilisierung und Erholung zu helfen, einen politischen Weg für die Palästinenser festzulegen und auf langfristigen Frieden, Sicherheit und Stabilität hinzuarbeiten", sagte Blinken zuvor in Saudi-Arabien, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor gemeint, er wolle Israel davon überzeugen, den Militäreinsatz im Gazastreifen stark herunterzufahren. Er setze sich in vertraulichen Gesprächen mit der israelischen Regierung dafür ein, die Militärpräsenz in dem Palästinensergebiet zu verringern und einen "erheblichen" Teil der Soldaten abzuziehen, sagte Biden am Montag bei einem Besuch in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina. Die USA fordern eine bessere humanitäre Versorgung der Menschen im Gazastreifen und mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung beim Kampf der israelischen Armee gegen die islamistische Hamas.

Protestierende störten Bidens Wahlkampfveranstaltung in einer Kirche in Charleston, in der ein weißer Rassist 2015 neun schwarze Gemeindemitglieder erschossen hatte. Als Demonstrantinnen und Demonstranten "Waffenruhe jetzt" riefen, sagte Biden: "Ich verstehe ihre Leidenschaft." Die Gemeindemitglieder der Mother Emanuel African Methodist Church übertönten schließlich aber die Proteste, indem sie in Sprechchören "Vier weitere Jahre" riefen, um Bidens Wahlkampf für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus zu unterstützen.

Es ist bereits Blinkens vierte Nahostreise seit dem Terrorangriff der Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen am 7. Oktober auf Israel. Stationen der Reise, die noch bis Donnerstag dauern sollte, waren demnach neben Saudi-Arabien und Israel auch die Türkei, Griechenland, Jordanien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie das Westjordanland und Ägypten.