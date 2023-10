Blinken: US-Präsident Biden besucht Israel am Mittwoch

US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch Israel besuchen. Das kündigte Außenminister Antony Blinken am Dienstag an. Biden werde Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu führen und klarstellen, dass Israel das Recht habe, sich selbst zu verteidigen.

Biden werde nach dem Großangriff der Hamas-Terrororganisation seine Solidarität mit Israel bekräftigen, während es sich auf eine Bodenoffensive gegen militante Hamas-Kämpfer im Gazastreifen vorbereite, sagte Blinken nach langen Gesprächen mit Netanyahu am Dienstag in Tel Aviv.