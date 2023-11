Bitkom: Starker Anstieg bei KI-Investitionen in Deutschland

Die Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland stehen dem Bitkom zufolge vor einem lang anhaltenden rasanten Wachstum. Der Verband der deutschen Digitalindustrie prognostizierte auf Grundlage von Daten des Marktforschers IDC für 2023 ein Plus von 32 Prozent auf 6,3 Mrd. Euro. In den kommenden Jahren seien ähnlich starke Wachstumsraten zu erwarten.

"Für Unternehmen war es noch nie so einfach und kostengünstig wie heute, KI einzusetzen und erste Erfahrungen zu sammeln", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Der Löwenanteil der KI-Investitionen 2023 entfalle mit 4,1 Mrd. Euro auf Software. Der Rest verteile sich auf Dienstleistungen und Hardware.