Bischof Schwarz - Lackner: Visitation umfasst zehn Jahre

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat am Freitag erklärt, die am Montag beginnende Visitation der Diözese Gurk-Klagenfurt umfasse nicht nur die Sedisvakanz. Sein Mandat umfasse auch die zehn Jahr davor, sagte Lackner gegenüber der "kathpress".

"Der Auftrag, der mir mittels päpstlichem Dekret erteilt wurde, lautet: 'den Zustand der Diözese Gurk-Klagenfurt in Bezug auf die katholische Lehre und Leitung in Augenschein zu nehmen', d.h. die tieferliegenden Gründe, die zur gegenwärtigen Verwirrung führten, zu erforschen und dem Heiligen Stuhl zu berichten", erklärte der Salzburger Metropolit seinen Visitationsauftrag. Die Visitation betreffe das Ganze, auch das Wirken der jetzigen Kirchenleitung in Kärnten. Lackner: "In Abstimmung mit der Bischofskongregation in Rom wurde der Prüfungszeitraum ab 2008 festgelegt." Sein Dienst gelte der Diözese Gurk-Klagenfurt für eine gute Zukunft der Kirche in Kärnten, "diesem Anliegen müssen alle dienen".