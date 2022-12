Bischöfe begannen Ad-limina-Besuch in Rom

Für Österreichs Bischöfe hat am Montag die einwöchige Visite im Vatikan begonnen. Der sogenannte turnusmäßige Ad-limina-Besuch in Rom musste wegen der Coronapandemie zwei Mal verschoben werden. Zuletzt war das Episkopat 2014 geschlossen in Rom. Höhepunkt ist ein Gespräch mit Papst Franziskus, das am Freitag, dem 16. Dezember stattfinden wird. Montagfrüh feierten die Bischöfe eine gemeinsame Messe am Grab des Apostels Petrus im Petersdom.

So wie Petrus Jesus nachgefolgt sei, "wollen auch wir im 21. Jahrhundert auf der Fußspur Jesu bleiben", bekräftigte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, in seiner Predigt im Petersdom. Der Besuch sei eine Gelegenheit, sich an Jesus Christus rückzubinden und sich als Teilkirchen in die Universalkirche einzubringen. Die Bischöfe seien nach Rom gekommen, "um von den Freuden und Leiden unserer Teilkirchen zu berichten".

Im Blick auf die kommenden Gespräche mit Papst Franziskus und den Leitern der vatikanischen Behörden, den sogenannten Dikasterien, sagte Lackner: "Wir wollen mitteilen, fragen, das Evangelium, wie es bei uns Wirklichkeit ist, darlegen und unser Bekenntnis ablegen." Am Nachmittag sucht ein Großteil der Bischöfe das Wirtschaftssekretariat des Heiligen Stuhls auf.

Der Besuch "ad limina" ("an den Schwellen" der Apostelgräber) ist vom Kirchenrecht in regelmäßigen Abständen vorgesehen. Die nun stattfindende Reise des Episkopats war ursprünglich bereits für Anfang Februar 2021 und dann für den Dezember geplant, musste aber wegen der Corona-Einschränkungen verschoben werden. Zur österreichischen Bischofsdelegation unter dem Konferenz-Vorsitzenden und Salzburger Erzbischof Franz Lackner gehören alle neun Diözesanbischöfe, der Militärbischof, die vier Weihbischöfe, der Abt von Wettingen-Mehrerau sowie der Generalsekretär der Bischofskonferenz.