Birgit Schrowange war bisher noch nie verheiratet. Mit ihrem Freund Frank kann sich die bald 60-Jährige aber auch das vorstellen.

Das vergangene Jahr war turbulent für Birgit Schrowange. Im September zeigte sich die Moderatorin im Fernsehen erstmals mit grauen Haaren, im November präsentierte sie ihren neuen Freund Frank Spothelfer. Bei der Bambi-Verleihung trat das Paar erstmals zusammen auf.

© APA/AFP/Tobias SCHWARZ Erster öffentlicher Auftritt: Birgit Schrowange und Frank Spothelfer bei der Bambi-Verleihung

» Wir kennen uns erst seit Sommer, doch uns kommt es so vor, als wären wir schon seit Jahren zusammen «

Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" sprachen die Moderatorin, die am 7. April ihren 60. Geburtstag feiert, und der 52-jährige Unternehmer, der seit 20 Jahren in der Schweiz lebt und der Birgit Schrowange vor ihrem Kennenlernen gar kein Begriff war, über ihre Beziehung. "Wir sind sehr glücklich. Ja, ich bin sehr verliebt. Wir kennen uns erst seit Sommer, doch uns kommt es so vor, als wären wir schon seit Jahren zusammen. Wir haben uns nicht gesucht, aber Gott sei Dank haben wir uns gefunden", schwärmt Schrowange von ihrem Lebensgefährten.

"Wir passen unheimlich gut zusammen. Nicht nur wegen der Haarfarbe. Freunde behaupten, wir sähen aus wie füreinander gecastet", scherzt die Moderatorin. "Wir gehen gern wandern oder Ski laufen. Wir besuchen die Oper in Zürich oder hören uns ein Konzert an. Wir sind aber auch gern einfach daheim auf dem Sofa und schauen uns eine Serie bei Netflix an. Wir leben ganz normal, das ist total schön", erzählt sie weiter.

© imago/Future Image Birgit Schrowange und Frank Spothelfer bei der Verleihung der Goldenen Kamera

» Hochzeit? Ich würde nicht Nein sagen. Aber darüber reden wir noch mal in einem Jahr «

Drei Heiratsanträge hat Birgit Schrowange bisher in ihrem Leben bekommen, dreimal hat sie Nein gesagt. "Es hat sich nie perfekt für mich angefühlt, deshalb bin ich gegangen. Im Nachhinein habe ich mich richtig entschieden", meint sie heute. Doch wie würde sie reagieren, wenn Frank um ihre Hand anhält? "Ich würde nicht Nein sagen. Aber darüber reden wir noch mal in einem Jahr, nach sieben Monaten Liebe ist es noch ein bisschen früh. Auch wenn das Gefühl bei uns absolut stimmt", erklärt sie.

Zusammen mit ihrem Ex-Lebensgefährten, dem Moderator Markus Lanz, hat Birgit Schrowange den 17-jährigen Sohn Laurin. Er ist mit der neuen Beziehung seiner Mutter einverstanden, ist aber ohnehin bereits flügge geworden. "Kinder muss man loslassen, sie sind uns Eltern nur geliehen. Ich bin immer für Laurin da, wenn er reden will. Ich bin unheimlich stolz auf ihn, wie selbstständig er geworden ist, seit er in England zur Schule geht. Er will dort sein Abitur machen", erzählt Birgit Schrowange im "Bunte"-Gespräch.

© imago/Sven Simon Birgit Schrowange mit ihrem Ex-Freund und Vater ihres Sohnes Markus Lanz