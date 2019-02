Gisele Bündchen lebt den amerikanischen Traum: Erfolgreiche Karriere als Model, verheiratet mit Football-Megastar Tom Brady und Mutter von zwei Kindern. Doch der Weg zum glücklichen Familienleben und Naturverbundenheit war ein langer. Gezeichnet von Depressionen, Skoliose und einer unnötigen Beauty-OP.

Ihre turbulente Lebensgeschichte veröffentlichte sie schon im vergangenen Jahr, ab 1. März ist ihre Autobiografie "Lessons: Mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben" nun auch in Deutsch erhältlich.

Darin gibt sie private Einblicke in ihre Gedankenwelt und die Strapazen die man als erfolgreiches Model durchmachen muss. Dass aus ihr einmal ein begehrtes Topmodel werden würde, hätte sie als junges Mädchen vermutlich selbst nicht geglaubt.

Hohn und Spott in jungen Jahren

Wie sie in ihrem Buch schreibt, sei sie als Teenager mehrere Zentimeter größer gewesen als so manche Jungen. Gebracht habe ihr das zu dieser Zeit allerdings nur Hohn und Spott. Immer wieder hätten sie ihre Mitschüler mit dem Spitznamen "Olly" aufgezogen, basierend auf der schmächtigen "Popeye"-Figur Olivia Oyl. "Ich fühlte mich erniedrigt", erinnert sich die heute 38-Jährige an ihre Schulzeit zurück.

Turbulenter Berufsalltag mit Folgen

Danach machtender Brasilianerin die Schattenseiten des Modellebens zu schaffen. Nicht nur das viele Herumreisen machte ihr zu schaffen, auch die "endlosen Fotoshootings", bei denen sie ihren "Körper verformte", "eine unnatürliche Pose nach der anderen" einnahm und "kaum atmete", stecken ihr heute noch in den Knochen. Sie leidet unter Rückenschmerzen, hat eine Skoliose und Knieprobleme. "Wenn man sich in jungen Jahren nicht um seinen Körper kümmert, das garantiere ich, zahlt man irgendwann den Preis dafür", zieht Bündchen heute die Lehre aus ihrem turbulenten Berufsalltag.



Die ganze Wahrheit über die Panikattacken

Das Topmodel-Dasein hatte für die heute 38-Jährige jedoch nicht nur körperliche Konsequenzen. Auch psychisch stand es um sie nicht immer gut. In ihrem Buch erzählt Bündchen offen und ungeschönt von Panikattacken. "Alles war zu einem Käfig geworden, und ich war das Tier, das darin gefangen war und nach Luft schnappte", schreibt sie. "Deine Welt wird kleiner und kleiner und du kannst nicht atmen. Das ist das schlimmste Gefühl, das ich je hatte."

Die Depressionen wurden mit der Zeit schlimmer. Das Model suchte sich schließlich medizinische Hilfe und fand mithilfe von Yoga und Meditation Wege, um zu sich selbst zurückzufinden. Ist Gisele Bündchen heute glücklich?

Vor genau zehn Jahren hat das Supermodel den American-Football-Spieler Tom Brady (41), Star-Quarterback der NFL geheiratet. Aus der Ehe sind zwei gemeinsame Kinder entstanden: Tochter Vivian (6) und Sohn Benjamin (9). Klingt nach einem Happy End - doch eine Entscheidung bereit sie in der jüngeren Vergangenheit trotzdem

Sie hat eine Beauty-OP vornehmen lassen. Da ihre Kinder "die linke Brust mehr wollten als die rechte" sei ihre Oberweite im Anschluss "etwas schief" und auch "viel kleiner" gewesen. 2015 legte sie sich bündchen daher unters Messer. Mit dem traurigen Resultat, dass sie nach der Operation ihren "eigenen Körper nicht wiedererkannte".

Aus ihrem Fehler hat sie gelernt. Sie wollte zwar etwas für sich und ihr Aussehen tun, muss sich aber mittlerweile auch eingestehen, dass sie mit der OP hauptsächlich das Ziel verfolgt habe, anderen zu gefallen. "Die Lektion daraus ist, zuerst auf sich selbst zu hören, ehe man wichtige Entscheidungen trifft. Schließlich ist man es selbst, der mit den Resultaten lebt."

