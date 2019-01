Es geht noch billiger, heißt die Devise von Torgservis. Die russische Supermarkt-Kette startet morgen in Deutschland und bietet Waren zu extrem günstigen Preisen. Auch nach Polen und Aserbaidschan wollen die Russen expandieren. Für Österreich sind noch keine Pläne bekannt.

Hofer, Lidl und Penny sind hierzulande der Inbegriff für Discounter. Doch es geht noch billiger. Das will der neue russische Anbieter Torgservis beweisen. Der Superdiskonter macht sich gerade auf, um Europa zu erobern. Erste Station ist Deutschland. Um genauer zu sein Leipzig. In der ostdeutschen Stadt eröffnet morgen unter dem Namen Mere das erste Geschäft. Geplant ist ein Filialnetz von über 100 Läden.

Wo ist Torgservis schon aktiv?

Schon vertreten ist das Unternehmen in Russland, Weissrussland, Rumänien, Kasachstan und China. Insgesamt gibt es etwa 800 Filialen. Auch nach Polen und Aserbaidschan wollen die Russen expandieren. Für Österreich sind noch keine Pläne bekannt. Das Konzept der Billig-Kette erinnert an die Anfänge von Hofer.

Wie kann man sich den Diskonter vorstellen?

Statt aus Regalen werden sich die Kunden von Paletten und Hochregalen bedienen müssen. Sich tief bücken müssen, um die Ware aus den Kartons zu holen. Das gilt sogar für Früchte und Gemüse. Die Einkaufswagen sind gebraucht, ebenso wie die Tiefkühltruhen und Palette. In Russland sind die Geschäfte zum Teil sogar ungeheizt.

20 Prozent billiger als der Mitbewerb

Was genau kann man in dem neuen Geschäft kaufen. Hauptsächlich will Mere Lebensmittel verkaufen. Auch im Angebot: Haushaltswaren, Drogerieartikel, Kleider und Produkte für Tiere. Das Versprechen: Die Konkurrenz beim Preis um 20 Prozent unterbieten. Auf wessen Kosten?

Neben den Sparmassnahmen bei der Ausstattung kauft Torgservis auch billig ein. Dafür besorgt das Unternehmen viel in Russland und bei mittelständischen Produzenten, die selbst knapp rechnen. Zum Sortiment gehören laut "Stern" aber auch einige Markenprodukte. Etwa Haribo-Goldbären, Barilla-Teigwaren oder Schoggi-Überraschungseier.

Erfolgreiches Familienunternehmen aus Sibirien

Wer steht hinter dem Superdiscounter? Inhaber ist die Familie Schnajder aus dem sibirischen Krasnojarsk (Russland). Gestartet ist das Gespann aus Mutter Walentina und zwei Söhnen vor 25 Jahren mit dem Vertrieb von alkoholischen Produkten. Vor zehn Jahren wagten sie sich ins Lebensmittelgeschäft.

Wie geht es weiter?

Ob die Preisversprechen tatsächlich langfristig halten werden, wird sich zeigen. Die heimischen Discounter aber müssen sich vorerst einem Preiskrieg mit den Neulingen stellen.