Billie Eilish gastiert 2025 in der Wiener Stadthalle

Billie Eilish tritt 2025 in Wien auf. Die Pop-Künstlerin gastiert am 6. Juni nächsten Jahres in der Stadthalle. Am Dienstag kündigten die 22-Jährige und der Veranstalter Live Nation ihre "Hit Me Hard and Soft"-Tour an. Die Welttournee startet demnach noch in diesem September in Kanada, der Abschluss ist für Juli 2025 in Irland geplant.

Tickets für die Wien-Show sind im Ticketmaster Presale () ab Donnerstag, 2. Mai, 10.00 Uhr erhältlich. Die Ankündigung auf dem Instagram-Account der Sängerin und Songwriterin sammelte laut dpa innerhalb von einer Stunde mehr als eine Million Likes. Auf das neue Album müssen Eilish-Fans nicht so lange wie auf das Gastspiel in Österreich warten: "Hit Me Hard and Soft" wird bereits in wenigen Wochen, am 17. Mai, veröffentlicht, Singles soll es im Voraus keine geben.

Die Ausnahmekünstlerin erhielt im März bereits ihren zweiten Oscar. Als 17-Jährige hatte sie 2019 mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" die Charts gestürmt, 2021 folgte ihre zweite Platte "Happier Than Ever". Ihr Können auf der Bühne hatte Eilish in Österreich bereits im August 2019 bei einem Auftritt beim Frequency Festival in St. Pölten unter Beweis gestellt.