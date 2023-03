Billie Eilish debütiert in Amazon-Serie "Bienenschwarm"

Popikone Billie Eilish (21, "NDA") zeigt in der Amazon-Prime-Serie "Bienenschwarm" zum ersten Mal ihr Können als Schauspielerin. Die Serie erzählt die Geschichte einer jungen Frau, "deren Besessenheit von einem Popstar eine dunkle Wendung nimmt", wie es unter dem Trailer der Serie bei Youtube heißt.

Eilish spielt in der sieben Folgen umspannenden Serie ein Mädchen namens "Eva". In einer kurzen Szene, die sie am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram veröffentlichte, fragt sie Hauptdarstellerin Dominique Fishback (31), ob sie jemanden verletzt habe. Als diese das bejaht, sagt Eilish: "Sehr gut."