Jasmin Ouschan hat sich bei den Poolbillard-Europameisterschaften in Veldhoven ihre dritte Medaille gesichert. Die Kärntnerin holte am Donnerstag Bronze im 8er-Ball. Zuvor hatte sie in den Niederlanden bereits Gold im 14.1 endlos und Silber im 10er-Ball geholt. "Medaillen-mäßig läuft es bei mir anscheinend dieses Mal rückwärts", so Ouschan, die im 9er-Ball zurückzuschlagen will.

Bei den Herren gab es für Mario He und Maximilian Lechner neunte Plätze. Albin Ouschan schied bereits in der ersten K.o.-Runde aus.