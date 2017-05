Die SPÖ schießt sich nach dem Sechs-Parteien-Gespräch im Parlament, bei dem es unter anderem um die geplante Bildungsreform ging, auf den designierten ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz ein. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl sowie der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SPÖ) warfen Kurz und der ÖVP Blockadepolitik bei der Schulreform vor.

Laut Niessl liege mit der Schulautonomie, den geplanten Bildungsclustern, Bildungsdirektionen und Modellregionen ein umfassendes Paket vor, das die Bildung in Österreich zeitgemäßer machen würde. "Kurz will aber offenbar den Weg des alten Schüssel-Gehrer-Modells gehen und eine Schule des Stillstands", sagte Niessl im Gespräch mit der APA. Schon beim ersten wichtigen Thema zeige der neue ÖVP-Chef "keine Innovationskraft", so der SPÖ-Politiker, der auf Länderseite zu den Verhandlern der Bildungsreform gehört.

Niessl fühlt sich derzeit an die 2000er-Jahre unter Schwarz-Blau erinnert. Damals hätten ÖVP-Bildungsministerin Elisabeth Gehrer und ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel alle Neuerungen im Bildungsbereich blockiert. "Diese Schüssel-Gehrer-Schule soll nun offenbar fortgesetzt werden. Die Schüler kommen dabei zu kurz. Neuer Kopf, alte Bildungspolitik", meinte Niessl in Richtung Kurz.

Der Kärntner Landeshauptmann Kaiser sprach von einer "unerträglichen Fopperei auf dem Rücken unserer Kinder, Jugendlichen und zukünftiger Generationen". Kurz müsse endlich Farbe bekennen, und für weiteren Gespräche zeigen, ob er sich tatsächlich gegen die Standesdünkel-Politik der ÖVP durchsetzen kann oder nicht. Kritik kam auch vom Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die ÖVP bringe die Bildungsreform mit ihrer alten, verkrusteten Ideologie de facto zum Scheitern, meinte Czernohorszky.