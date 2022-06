15.Juni 2022

Ein verwaistes Seekuhbaby (Trichechus manatus manatus) namens "Tasajerito" schwimmt im im Rodadero Aquarium in Santa Marta, Kolumbien. Tasajerito wurde im September 2021 im Alter von drei Tagen von Fischern in einem Sumpf in der kolumbianischen Karibik gefunden und wächst seither in Gefangenschaft auf.