Fitness-Tipp

Als ich unlängst wieder durch Regen und Kälte marschierte, kam ich an einem Studio für Bikram-Yoga vorbei. Der perfekte Sport für diesen Ekelfrühling, dachte ich, denn Bikram-Yoga - oder Hot Yoga - wird in einem Raum mit etwa 35 bis 40 Grad praktiziert. Eine Einheit besteht aus einer Serie von 26 Positionen. Wir starten mit verschieden schwierigen Balanceübungen, gehen dann zu Kräftigungsübungen für den Rumpf über. Wie sämtliche Yoga-Arten ist Bikram-Yoga ein Ganzkörpertraining. Durch die Wärme, so heißt es, ist die Verletzungsgefahr gering, weil sich die Muskeln bei Bewegung schnell aufwärmen. Experten weisen aber darauf hin, dass sich die Praxis nicht für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen eignet, weil Sport bei Hitze den Körper besonders belastet. Das spüre ich auch: Als ich mich nach einer Kopf-unter-Position aufrichte, wird mir schwindlig. Kurze Trinkpause, weiter geht’s. Nach der Einheit bin ich schlapp, aber erstaunlich entspannt - und wohlig aufgewärmt von der Nasenspitze bis zu den Zehen.