Biene im Auto verursachte in Deutschland Unfall mit drei Verletzten

Eine Biene, die sich in ein Auto verirrt hat, hat in Deutschland einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-Jähriger am Dienstagabend in Baden-Württemberg unterwegs, als das Tier in seinen Wagen flog. Der junge Mann erschrak so sehr, dass er auf das Auto einer 70-Jährigen auffuhr.

Die Frau und zwei acht Jahre alte Kinder in ihrem Wagen wurden verletzt. Der 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon.