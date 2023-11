Biden und Xi treffen einander erstmals seit G20-Gipfel 2022

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch in Kalifornien, um die angespannten Beziehungen beider Länder zu stabilisieren. Die Zusammenkunft ist im Großraum San Francisco geplant und findet am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. Biden und Xi haben sich seit dem G20-Gipfel vor einem Jahr im indonesischen Bali nicht mehr persönlich gesehen.

Von US-Seite hieß es, Ziel des Gespräches sei es, den Wettbewerb beider Länder verantwortungsvoll zu gestalten, Kommunikationskanäle zu sichern und ein Abdriften in einen Konflikt zu vermeiden. Das Treffen wird voraussichtlich erst am Abend mitteleuropäischer Zeit beginnen und soll mehrere Stunden dauern. Informationen zum Verlauf des Treffens werden erst in der Nacht zu Donnerstag erwartet.

Biden hofft darauf, dass sich die Beziehungen zu China künftig verbessern. Kurz vor einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte Biden, es wäre für ihn ein Erfolg, wenn beide Länder zu einem "normalen Kurs im Austausch miteinander" gelangen könnten. Es sei ein Ziel, "das Telefon in die Hand nehmen und miteinander sprechen zu können", sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus in Washington, bevor er zu dem Treffen in Kalifornien aufbrach.

Zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind die Beziehungen seit langem sehr angespannt. Ein Handelskonflikt, Spionagevorwürfe, Spannungen rund um Taiwan und Chinas Haltung im Ukraine-Krieg hatten das Verhältnis auf einen Tiefpunkt gebracht. In den vergangenen Monaten bemühten sich beide Seiten allerdings, die Kommunikation untereinander wiederzubeleben. Dem Treffen der Präsidenten gingen zahlreiche Zusammenkünfte zwischen hochrangigen Regierungsmitgliedern beider Länder voraus.