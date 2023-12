Biden fordert von Netanyahu Schutz von Zivilisten in Gaza

Inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen hat US-Präsident Joe Biden den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu erneut zum Schutz der Zivilbevölkerung aufgerufen. Das Weiße Haus erklärte am Samstag, Biden habe in einem Telefonat mit Netanyahu die "Notwendigkeit" hervorgehoben, die Zivilbevölkerung zu schützen und den Menschen zu erlauben, sich vor Kampfhandlungen in Schutz zu bringen.

Es müssten auch jene geschützt werden, die an humanitärer Hilfe für das Palästinensergebiet beteiligt seien, sagte Biden demnach.

Netanyahus Büro erklärte nach dem Gespräch, der Regierungschef habe klar gemacht, dass Israel den Krieg fortsetzen werde, "bis alle Ziele erreicht wurden". Die US-Regierung hatte sich zuletzt zunehmend kritischer zu dem massiven Vorgehen der israelischen Armee geäußert.

Wie die von der Hamas geführte palästinensische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mitteilte, stieg die Zahl der getöteten Palästinenser binnen 24 Stunden um mindestens 201 auf insgesamt 20.258. Außerdem habe es 368 weitere Verletzte gegeben, womit deren Zahl auf 53.688 steige, so die Angaben.