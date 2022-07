Biden trifft Abbas - Weiterreise nach Saudi Arabien

US-Präsident Joe Biden will sich am dritten Tag seiner Nahostreise mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas treffen. Zuvor steht am Freitag ein Besuch eines Krankenhauses in Ostjerusalem auf dem Programm. Um 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz in Bethlehem angesetzt. Anschließend geht es für Biden weiter nach Saudi-Arabien. In Jeddah will er mit der Führung des Königreichs zusammenkommen und an einem Gipfel des Golf-Kooperationsrats teilnehmen.

Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt seit 2014 brach. Echte Fortschritte wurden auch im Zusammenhang mit Bidens Besuch nicht erwartet. Medienberichten zufolge könnte Biden jedoch den Palästinensern weitere finanzielle Zusagen machen.

Biden steht in den USA wegen der stark gestiegenen Spritpreise enorm unter Druck - und das knapp vier Monate vor den wichtigen Kongresswahlen. Saudi-Arabien ist einer der größten Ölproduzenten weltweit. Vorwürfe, er würde mit seiner Reise nun Menschenrechte dem Verlangen nach billigerem Öl unterordnen, weist Biden zurück.

Im Wahlkampf 2019 hatte Biden versprochen, die Führung in Riad für den Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Verantwortung zu ziehen. Khashoggi wurde im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet.

Biden war am Mittwoch in Israel eingetroffen und mit Ministerpräsident Yair Lapid, Präsident Yitzhak Herzog und Oppositionsführer Benjamin Netanyahu zusammengetroffen.