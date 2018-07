Bibi Heinicke (25) erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind! Promiflash zeigt auf, was dem YouTube-Star bevorsteht. Auf die Geburt bereitet sich ihr Körper ab dieser Woche ganz von selbst vor: Ab der 29. SSW haben werdende Mütter meist Übungswehen, und das mehrmals am Tag. Der kleine Kerl selbst dreht sich jetzt in die Position, in der er geboren wird. Wie aufregend für Bibi und Bald-Papa Julian Claßen (25).