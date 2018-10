Der Countdown läuft: Puls 4-Moderatorin Bianca Schwarzjirg fiebert ihrem letzten Arbeitstag vor der Babypause entgegen.

Seit über 10 Jahren ist sie unermüdlich im Einsatz und strahlt regelmäßig den Café Puls-ZuseherInnen entgegen. Jetzt verabschiedet sich Bald-Mama Bianca Schwarzjirg in die wohlverdiente Babypause. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht mehr früh morgens aufzustehen und in den Sender zu fahren. Das gehört schon so sehr zur Routine, dass es bestimmt seltsam sein wird. Andererseits freue ich mich auch auf das Ausschlafen - zumindest bis das Baby da ist."

» Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht mehr früh morgens aufzustehen «

© Dominique Hammer

Von ihrem Team und den Kollegen wurde Bianca Schwarzjirg nach Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft von Beginn an tatkräftig unterstützt: "Mein Kollege Florian Danner musste ganz schön viele Fragen beantworten. Ihn habe ich von Babyschale über Schnullerkauf, Windelberatung und Kinderzimmereinrichtung alles gefragt. Er war und ist meine Lieblings-Anlaufstelle bei Babyfragen, weil er so herrlich unkompliziert ist."

"Verena Schneider war die süßeste Kollegin. Sie hat mir jeden Tag entweder eine Topfengolatsche oder ein Butterbrot ins Studio gebracht. Denn mit hungrigen Schwangeren lässt es sich nicht so gut arbeiten."

» Mit hungrigen Schwangeren lässt es sich nicht so gut arbeiten «

© Dominique Hammer

Überraschung zum TV-Abschied

Für Bianca Schwarzjirgs letzten Tag im Sender hat sich das Team so manche Überraschung überlegt. Das große Baby-Special gibt es am 2. November live ab 05:30 Uhr in Café Puls auf Puls 4 zu sehen.