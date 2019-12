Es sollte die besinnlichste Zeit des Jahres werden - und endet oft mit Streit und großem Frust. News.at hat die Top-10-Tipps für Sie, damit es in diesem Jahr anders läuft!

Warum wird eigentlich zur Weihnachtszeit so viel mehr gestritten als im restlichen Jahr? Ganz einfach: Weil idealisierte Wunschvorstellungen auf eine enttäuschende Realität treffen - und das gepaart mit Stress. Außerdem verbringt man während Advent und den Feiertagen mehr Zeit als üblich gemeinsam bei (oft mit Alkohol verbundenen) Familien- und Weihnachtsfeiern, wodurch auch mehr Zeit zum Streiten und Diskutieren entsteht. Das kann ja nicht gut gehen - oder vielleicht doch ...?

© Video: News.at

1. Planen erspart Stress

Überlegen Sie sich schon so früh wie möglich, wie Sie die Feiertage verbringen möchten. Gehen Sie dabei möglichst nüchtern vor. Welche Verpflichtungen stehen an? Wo gibt es Freiräume? Welche Erwartungen gibt es? Und was hat an den vergangenen Feiertagen gestört? Wer weiß, wie sich der Partner die Feiertage vorstellt, ist schon mal einen großen Schritt weiter.

2. Seien Sie kompromissbereit!

Jetzt heißt es: Kompromisse machen. Er bekommt sein geliebtes Lametta am Baum, dafür dürfen Sie Ihr traditionelles Weihnachtsfrühstück machen. Im nächsten Jahr werden die Karten dann wieder neu gemischt. Wenn Ihnen das schwer fällt, denken Sie daran: Ist es wirklich wichtiger, das Fest genau so zu feiern, wie es Ihr Ideal ist, als mit Ihrem Partner fair auf einen grünen Zweig zu kommen?

3. Reduzieren Sie Ihren Terminplan

Schauen Sie gemeinsam genau hin. Welche Einladungen sind wirklich Pflicht? Was möchten Sie auf keinen Fall versäumen? Gibt es die Möglichkeit, die Familienfeiern aufzuteilen? Sprich den 24.12. alternierend bei einer Familie und im nächsten Jahr bei der anderen Familie zu verbringen? Oder die Familienfeiern auf mehrere Tage zu schieben? Wenn Sie am 24.12. trotzdem mehrere Verpflichtungen haben, legen Sie exakte Zeitspannen fest, die Sie auch an die anderen Familienmitglieder kommunizieren.

4. Verteilen Sie die Arbeit

Im Rahmen der Planung sollten Sie sich auch damit auseinandersetzen, welche Arbeiten vor und während der Feiertage anstehen. Machen Sie eine möglichst detaillierte Liste und vergeben Sie fair die Aufgaben. Wer kauft den Baum? Wer schmückt ihn? Wer kauft wann für das Weihnachtsessen ein? Wer beschäftigt die Kinder? Und wer fährt an welchem Tag mit dem Auto und bleibt somit nüchtern? Wer rechtzeitig genau geklärt hat, bei wem in den einzelnen Punkten die Verantwortung liegt, umgeht eine Menge Streitereien, die in den Feiertagen zwischendurch entstehen können.

5. Vergessen Sie auf Perfektion

Nein, zu Weihnachten muss nicht alles picobello geputzt sein. Das Essen muss nicht perfekt zubereitet sein. Und wenn der Baum ein wenig schief steht, ist das kein Drama. An all diese Details werden Sie in ein paar Wochen nämlich nicht mehr denken - nur daran, ob es ein harmonisches Fest war! Also pfeifen Sie auf den Perfektionswahn. Oft sind Dinge, die schiefgehen und über die man lacht, genau die Dinge, die unser Fest besonders und amüsant machen.

6. Was soll ich nur anziehen?

Klingt banal, liefert aber großes Potenzial für Streitereien und unentspannte Stimmung: Wer am 24.12. kurz vor der Abfahrt zu den Eltern nicht mehr in den Anzug passt oder wenn die Freundin ein Kleid trägt, in dem Sie sie gar nicht gerne sehen, ist für viele schon mal die Basis für Unruhe und miese Laune geschaffen. Kleiner Tipp: Schlüpfen Sie schon ein paar Tage vorher ins Festgewand und sprechen Sie sich lose mit dem Partner ab!

7. Schaffen Sie Freiräume

Während des Jahres kleben Sie und Ihr Partner nicht die ganze Zeit zusammen. Jeder hat seine Arbeit und seine Termine, die er außerhalb der Beziehung abwickelt. Zeit für sich ist daher auch in der Weihnachtszeit wichtig. Machen Sie also nicht alles gemeinsam, sondern planen Sie Freiräume ein. Eine Stunde zwischendurch reicht schon, um Raum zum Durchatmen zu liefern. Sie müssen nicht bei jeder Einladung gemeinsam und zeitgleich erscheinen!

8. Diskutieren zu Weihnachten ist ein No-Go

Auch wenn Alkohol und viel Zeit zu zweit es begünstigen: Beißen Sie sich auf die Zunge und schlucken Sie heiße Diskussionsthemen herunter. Weihnachten ist dafür wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Und Probleme lösen Sie am 24.12. garantiert nicht.

9. Zickereien tun der Stimmung gar nicht gut

Ja, die Familie des Partners mag vielleicht nicht ganz Ihr Fall sein. Zu Weihnachten sollten Sie das Augen Rollen und Sticheleien aber lieber lassen. Lästereien über die Kochkünste der Schwiegermutter oder den unmöglichen Anzug des Onkels sind nur erlaubt, wenn derjenige damit anfängt, dessen Familie die verbalen Spitzen betreffen.

10. Ersparen Sie sich Enttäuschungen

Ihr Partner ist ein kreativer Schenker? Na dann können Sie diesen Punkt getrost überspringen! Wer jedoch jedes Jahr enttäuscht unterm Weihnachtsbaum sitzt, sollte vorbeugen. Äußern Sie mehrere Wünsche und legen Sie einen finanziellen Rahmen fest! Das finden Sie unromantisch? Miese Laune nach dem Auspacken ist garantiert schlimmer. Und damit die Romantik am Weihnachtsabend nicht zu sehr leidet, können Sie ja eine liebevolle Karte mit persönlichen Worten vereinbaren. Denn eines sollten Sie nicht vergessen: Es geht nicht um Geschenke, Essen & Co.: Eigentlich ist Weihnachten doch das Fest der Liebe ...