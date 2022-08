Beyoncé zitiert auf LP österreichische Produktion von 1991

Auf ihrem frisch veröffentlichten Album "Renaissance" versammelt Beyoncé zahlreiche textliche und musikalische Zitate. Wie FM4 berichtet, hat es sogar ein Projekt des verstorbenen österreichischen Produzenten Peter Rauhofer in die ausgedehnten Credits geschafft: Der Song "Unique" aus dem Jahr 1991 von Danube Dance featuring Kim Cooper werde in "Alien Superstar" zitiert. Im Nachhinein ändern musste die Musikerin hingegen ein kritisches Wort im Song "Heated".

In der ursprünglichen Version des Songs benutzt die Musikerin das Wort "spaz" in verschiedenen Variationen, was auf Deutsch in etwa "abdrehen" oder "toben" bedeuten kann, aber auch als abwertender Begriff für Menschen mit Behinderung benutzt wird, wie die dpa berichtet. "Das Wort, das nicht absichtlich in verletzender Weise benutzt wurde, wird ersetzt", zitierten zahlreiche US-Medien am Montag eine Sprecherin von Beyoncé.