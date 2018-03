Bewohnerin von Berliner Seniorenheim offenbar von 85-Jährigem getötet

In einem Berliner Seniorenheim ist eine Bewohnerin getötet worden. Verdächtigt werde ein ebenfalls dort lebender Mann, teilte die Polizei in der Hauptstadt am Montag mit. Ein Pfleger entdeckte die 66-Jährige demnach in der Nacht auf Montag leblos in ihrem Zimmer.

Die Verletzungen deuteten auf eine Gewalttat hin, erklärten die Beamten. Ein 85-jähriger Bewohner des Seniorenheims im Stadtteil Gesundbrunnen stehe im Verdacht, die Frau getötet zu haben. Er sei vorläufig festgenommen worden.