Bereits Mitte Jänner hat ein noch unbekannter Mann bewaffnet ein Drogerie-Geschäft in Wien-Floridsdorf überfallen. Mit der Beute gelang ihm die Flucht. Eine Mitarbeiterin erlitt einen Schock. Die Polizei fahndet nun mittels Fotos nach dem Täter.

Er betrat am 13. Jänner gegen 18.30 Uhr die Filiale in der Bunsengasse. An der Kassa bedrohte er die 35-jährige Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld, ehe er flüchtete. Hinweise zu dem 25 bis 30 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann mit blonden, kurzen Haaren nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord unter der Telefonnummer 01-31310-67210 entgegen.