Bewaffneter Mann überfiel Supermarkt in Oberösterreich

Ein bewaffneter Räuber hat am Freitagabend eine Lebensmittelmarktfiliale im Linzer Stadtteil Dornach überfallen. Er wartete, bis der letzte Kunde das Geschäft verlassen hatte. Dann zog er an der Kasse plötzlich eine Pistole aus seinem Rucksack und bedrohte die Kassierin. Er erbeutete das gesamte Geld, das sich in der Kassenlade befand. Die Angestellte erlitt einen Schock, berichtete die Polizei.

Der gesuchte Räuber wird als schlank und 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze bis zu den Knien reichende, kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Auf seiner rot-schwarzen Baseball-Kappe stand mit weißer Aufschrift "Bulls". Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.