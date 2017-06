Überfall auf Wettlokal: Täter war bewaffnet

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, hat die Sichtung der Videoaufzeichnungen nun ergeben, dass der unbekannte Täter bei seinem Überfall auf ein Wettlokal in Eugendorf (Flachgau) in seiner rechten Hand eine schwarze Faustfeuerwaffe hielt. Das Opfer habe diese während der Tat nicht wahrgenommen. Der Täter forderte vom Opfer mit den Worten "Göd her" Bargeld. Die Ermittlungen laufen.