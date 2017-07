Bevölkerung Japans schrumpft im Rekordtempo

Die Bevölkerung Japans schrumpft so kräftig wie seit mindestens einem halben Jahrhundert nicht mehr. Laut Daten der Regierung fiel die Zahl der Japaner zum Stichtag 1. Jänner binnen Jahresfrist um 308.084 auf rund 125,6 Millionen. Dies war der achte Rückgang in Folge und zugleich der stärkste seit Beginn der Erhebung vergleichbarer Daten 1968.

Die Zahl der Geburten sackte um 2,9 Prozent auf 981.202 und damit auf den niedrigsten Stand seit mindestens 1974. Weitere Rekorde verdeutlichen das Altern der Gesellschaft: Der Anteil der mindestens 65-Jährigen war mit 27,2 Prozent so hoch wie nie, der Anteil der 14-Jährigen oder Jüngeren hingegen mit 12,7 Prozent so gering wie nie.

Die Zahl der registrierten Ausländer stieg um 6,9 Prozent auf 2,32 Millionen. Japan hat sich lange nicht für Einwanderung geöffnet. Seit einiger Zeit hat die Regierung in Tokio allerdings ihre Anstrengungen verstärkt, Studenten und hoch qualifizierte Arbeiter aus dem Ausland nach Japan zu locken. Die Zahl der gesamten Einwohner - also Japaner plus Ausländer - sank den Angaben zufolge minimal um 0,1 Prozent auf 127,9 Millionen.