Ein 23-jähriger Schwede hat am Mittwoch in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) einen Landsmann attackiert und im Gesicht verletzt. Laut Polizei soll der 23-Jährige stark alkoholisiert und auch den einschreitenden Beamten gegenüber sehr aggressiv gewesen sein. Er wurde festgenommen.

Weil in seiner Wohnung eine selbst gemalte Fahne mit einem Hakenkreuz und Suchtmittel gefunden wurden, muss sich der junge Mann auch wegen Verstößen gegen das Verbots- und das Suchtmittelgesetz verantworten, so die Exekutive. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.