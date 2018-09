Betrunkener ging in der Steiermark auf Geschwister los

Ein 36-Jähriger hat am Montag im obersteirischen Spielberg mit 3,5 Promille intus seine Geschwister mit einem Messer bedroht. Seinen Bruder verletzte er mit der Waffe leicht am Finger. Der Mann gilt laut seiner Familie als psychisch krank. Er ließ sich festnehmen und äußerte dann Suizidabsichten. In der Nervenklinik in Graz nahm man den Verdächtigen allerdings nicht auf, hieß es am Dienstag.

Eine Polizeistreife wurde gegen 19.40 Uhr zum Streit der Geschwister gerufen. Der stark betrunkene 36-Jährige dürfte da bereits auf seinen 39-jährigen Bruder losgegangen sein, weil dieser hatte offenbar bei einer Abwehrhandlung eine Verletzung erlitten. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und auch das Küchenmesser, mit dem er seinen Geschwistern gedroht hatte, nahmen die Beamten mit. Über den 36-Jährigen wurde ein Betretungsverbot verhängt: Er darf die Wohnung, in der er zusammen mit seiner Schwester lebt, vorerst nicht betreten.