Eine neue Abgeordnete im Parlament des US-Bundesstaates Rhode Island hat sich öffentlich über den vermeintlich hohen Alkoholkonsum ihrer Kollegen ausgelassen. Manche hätten in ihren Büros "Aktenschränke voller Alkohol" und würden auch "halb betrunken" zu Abstimmungen gehen, sagte Moira Walsh einem lokalen Radiosender.

Glaubt man Moira Walsh, einer neuen demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus des US-Staats Rhode Island, geht es im Parlament in Providence öfter mal ziemlich feuchtfröhlich zu. Unter ihren Kollegen gebe es ein "unglaubliches Maß an Alkoholkonsum", beschwerte sie sich nun in einem Interview mit dem lokalen Radiosender WPRO-AM. Dafür seien die Aufgaben der Abgeordneten aber viel zu wichtig.

"Das Trinken haut mich wirklich um", sagte sie. "Nach zwei Bieren darf man kein Fahrzeug mehr fahren, aber man kann halb betrunken Gesetze machen, die das Leben der Leute für immer verändern? Das ist unfassbar", so die Politikerin. Walsh sitzt erst seit Jänner im Parlament, nachdem sie im Vorjahr einen langjährigen Amtsinhaber in den Vorwahlen besiegt hatte. Die alleinerziehende Mutter, die bis vor kurzem als Kellnerin arbeitete, ist für ihre direkte Art und offenen Worte bekannt.

Kalifornien organisierte "Shuttledienst" für Abgeordnete

Manche Abgeordnete hätten "Aktenschränke voller Alkohol". Und zur Feier des Unabhängigkeitstages der Dominikanischen Republik wären kürzlich Shots im Plenarsaal getrunken worden, plauderte Moira Walsh außerdem aus. Führende Politiker auch der eigenen Partei widersprachen ihr. Joseph Shekarchi, Fraktionsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, sagte, er habe noch nie jemanden betrunken im Saal oder bei Abstimmungen gesehen. Dass sich zu feierlichen Anlässen "zugeprostet" wird, ist aber dort tatsächlich nicht unüblich.

Rhode Island ist auch nicht der erste US-Bundesstaat, in dem es derartige Vorwürfe gegen Parlamentarier gab. In Kalifornien kam es immer wieder zu Verhaftungen von Gesetzgebern wegen betrunkenen Fahrens, sodass das Parlament schließlich einen Shuttledienst für Abgeordnete einführte. Wegen der verheerenden Außenwirkung wurde dieses Service aber 2015 wieder eingestellt. In Missouri gibt es einen Gesetzesvorschlag, der Rauchen und Trinken im Parlamentsgebäude verbieten will, in Idaho und Oklahoma ist Trinken bereits verboten. Und in Massachusetts führten nächtliche Eskapaden zum Aus von Sitzungen nach Mitternacht.