Der Betreiber der Sommer-Location "Sand in the City" in Wien ist pleite. Wie die Gläubigerverbände KSV 1870 und AKV am Freitag mitteilten, ist über die Heumarkt-Veranstaltungs-GmbH am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet worden.

Über die Insolvenzgründe und die Höhe der Verbindlichkeiten war vorerst nichts bekannt. Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden, hieß es.

Schon 2010 finanzielle Probleme

"Sand in the City" bespielt seit Jahren in den Sommermonaten das Areal des Eislaufvereins am Heumarkt. Neben Gastronomie gibt es etwa auch einen Beachvolleyballplatz. Das dahinerstehende Unternehmen war bereits 2010 einmal in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die damals von den Gläubigern akzeptierte Ausgleichsquote von 40 Prozent konnte der Schuldner erfüllen. Wie es mit dem betroffenen Betrieb weitergeht, war vorerst offen.