Die Auswahl ist groß: Rund als 340 Eissalons gibt es in ganz Österreich. Aber wo gibt es das beste Eis der Hauptstadt?

Mehr als 300 Eissalons bieten in Österreich eine Vielzahl an Sorten an. Neben Klassikern wie Schoko, Erdbeere und Vanille werden jedes Jahr auch ungewöhnlichere Geschmacksrichtungen in die Stanitzel oder Becher gefüllt. Im Mai gaben etwa florale Zutaten wie Rosen, Holunderblüte und Veilchen den Ton an. Zum europäischen Eis des Jahres 2019 wurde aber Tiramisu gekürt.

Neuer Trend: Variegato

Ein Trend in Österreichs Eissalons ist laut Andrew Nussbaumer, Branchensprecher im Fachverband Gastronomie der Wirtschaftskammer, die Technik des sogenannten Variegato. Dabei wird beispielsweise dem Erdbeereis vorsichtig eine Soße aus der Frucht untergehoben. Apropos Erdbeere: Neben Schoko- und dem blauen Schlumpf-Eis liegt es auch heuer wieder bei Kindern hoch im Trend.

© Shutterstock.com

Diese Kreationen begeistern heuer

Erwachsene dagegen lassen sich gern von spannenden Kreationen überraschen, glaubt Annalisa Carnio, Sprecherin der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis). So ist 2019 Eis mit Gewürzen und Kräutern gefragt - beispielsweise Marille mit Lavendel, Schokolade mit Ingwer und Chili. "Man bewegt sich auf einer vertrauten Basis, freut sich aber auf die Verfeinerungen." Zitrone mit Basilikum laufe überall bestens.

Dass den Österreichern ihr Eis schmeckt, steht damit wohl außer Frage. Im Schnitt isst jeder hier im Lande sieben bis acht Liter Speiseeis pro Jahr. Wo aber gibt es in Wien das beste?

Eine Auswahl der besten Eissalons in Wien und Umgebung

Ferrari Gelato Artigianale

Krugerstraße 9, 1010 Wien

Täglich von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet

Eissalon Tuchlauben

Tuchlauben 15, 1010 Wien

Montag bis Samstag 10 bis 23.00 Uhr

Sonntag 11 bis 23.30 Uhr

Eis Greissler

Unser Geheimtipp: Im Tiergarten Schönbrunn gibt es einen kleinen Stand des Eis Greisslers. Dort gibt es zwar weniger Sorten, dafür ist aber auch weniger los.

Rotenturmstraße 14, 1010 Wien

Täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet

Eissalon am Schwedenplatz

Franz-Josefs-Kai 17, 1010 Wien

Täglich von 9.30 bis 23.30 geöffnet

Gelati Alberti

Praterstraße 40, 1020 Wien

Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet

Gelateria La Romana

Stiftgasse 15-17, 1070 Wien

Täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet

Veganista Ice Cream

Neustiftgasse 23, 1070 Wien

Montag bis Donnerstag 12 bis 23 Uhr

Freitag bis Sonntag 11 bis 23 Uhr

Tichy

Eismarillenknödel!

Reumannplatz 13, 1100 Wien

Täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet

Heiling Eis

Meidlinger Hauptstraße 72, 1120 Wien

Täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet

Zuckero

Breitenfurterstrasse 1, 1120 Wien

Montag bis Freitag 11.30 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag 13 bis 21 Uhr

Vidoni

Landstraßer Hauptstraße 2C, 1030 Wien

Montag bis Freitag 11.30 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag 11.30 bis 0 Uhr

Eissalon Garda

Mariahilferstrasse 140, 1150 Wien

Montag bis Freitag 8.30 bis 23.30 Uhr

Sonntag 9.30 bis 22.30 Uhr

Daniele De Rocco

Kutschkergasse 40, 1180 Wien

Montag bis Donnerstag 11 bis 23 Uhr

Freitag 9 bis 23 Uhr

Samstag und Sonntag 10 bis 23 Uhr

Leo Café

Maria-Tusch-Straße 13, 1220 Wien

Montag bis Freitag 6 bis 18.30 Uhr

Samstag 6 bis 17 Uhr

Sonntag 7.30 bis 17 Uhr

Eissalon Isola Bella

Kaiser Franz Josef Straße 4, 2301 Groß-Enzersdorf

Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet