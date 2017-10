Warum verstecken, wenn sich dieses Material doch so vielseitig in Szene setzen lässt? Beton hat in den letzten Jahren immer mehr Anhänger in der Einfamilienhaus-Architektur gewonnen. Andreas K. Vetter präsentiert die 30 besten Einfamilienhäuser aus Beton im deutschsprachigen Raum. Wir zeigen jene Bauten, deren Entwurf aus österreichischer Feder stammt.

Haus am Hang

Entworfen von architektur.terminal hackl und klammer

Standort: Götzis

Der schlichte Quader scheint auf den zwei dunkelbraunen Blöcken zu ruhen. Diese bergen die Treppe auf der einen und eine Sauna auf der anderen Seite.