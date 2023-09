Besitztümer von Freddie Mercury werden in London versteigert

Mehr als tausend Besitztümer des verstorbenen Queen-Frontmanns Freddie Mercury werden ab Mittwoch (18.00 Uhr) in London versteigert. Zu ihnen gehören Bühnen-Outfits, Kunstwerke und handschriftliche Songtexte. Zur Versteigerung angeboten wird unter anderem Mercurys legendärer "Königsmantel" aus rotem Samt und Kunstfell, mit dem er die Fans begeisterte.

Nach Mercurys Tod im Jahr 1991 waren die von ihm in seinem Haus in London zusammengetragenen Besitztümer jahrzehntelang relativ unberührt geblieben. Zur Auktion gegeben werden sie nun von Mary Austin, einer der engsten Freundinnen von Mercury, die ihn auch in seinem Haus versorgte. Einen Teil der Erlöse will sie dem von Mercurys Bandkollegen gegründeten Mercury Phoenix Trust und der Stiftung von Popstar Elton John stiften, die sich beide dem Kampf gegen Mercurys Todesursache Aids widmen.