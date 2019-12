Wer heutzutage einen Staubsauger kaufen möchte, steht - wie bei der Anschaffung von anderen Elektrogeräten auch - vor einer Auswahl von hunderten Modellen. Bevor man sich also entscheidet, welches Gerät man nimmt, sollte man sich darüber im Klaren sein, welche Eigenschaft im eigenen Haushalt am wichtigsten sein sollte. Ein Überblick.

Eine ernüchternde Wahrheit gleich zu Beginn: Leider gibt es nicht DEN besten Staubsauger, der alle Kriterien mit Bravur erfüllt. Das hängt nicht nur von den unterschiedlichen Anforderungen einzelner Nutzer ab.

Manche Kriterien stehen sich auch gegenseitig im Weg. Ein Beispiel: Legt man besonders hohen Wert auf Saugleistung, muss man leider damit rechnen, dass der Staubsauger auch mehr Strom verbraucht. Spielt man wiederum mit dem Gedanken, einen Akkustaubsauger zu kaufen, muss man für die komfortable Kabellosigkeit meist auf entsprechende Reinigungsleistung verzichten. Deshalb auch nachfolgend ein Überblick in 9 Kategorien, der jeweils den Musterschüler unter einem bestimmten Aspekt hervorhebt.

1. Der Muskelprotz

Schon seit September 2017 dürfen neue Staubsauger in der EU nicht mehr als 900 Watt Nennleistung haben. Man kann von der fragwürdigen beschränkung der EU halten, was man will, aber die Saugleistung ist mit steigender Wattzahl nicht zwangsläufig besser. Mit der Senkung der Wattzahl hat die EU nämlich Herstellern auch die Einhaltung bestimmter Werte vorgegeben, um ein Mindestmaß an Saugleistung zu garantieren.

Orientiert man sich dennoch an der zulässigen Obergrenze, wird man keinen besseren finden als Miele S8340 PowerLine. Mit 890 Watt geht er hart ans Limit, ohne dass man qualitative Einbußen hinnehmen müsste.

2. Der Sparfuchs

Leistung hin, Leistung her. Wer am Ende des Tages möglichst wenig Geld ausgeben möchte, wird um den Bodenstaubsauger von AmazonBasics kaum herumkommen. Für knapp 43 Euro gibt es definitiv keinen besseren Staubsauger.

3. Der Staubflüsterer

Mit 58 Dezibel ist der Staubsauger AEG VX8-4-ÖKO der leiseste im Markenangebot. Für Umweltbewusste: Unabhängig davon wird das Gerät zu 55% auch aus Recycling-Material hergestellt.

4. Der Gesundheitsbewusste

Wenn es darum geht, Allergiker im Haus zu schützen, dann empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass das Gerät einen HEPA- oder ULPA-Filter besitzt. Diese Abluftfilter halten mehr als 99 Prozent solcher Teilchen fern. Man sollte sich allerdings dennoch bewusst machen, dass "Anti-Allergie-Staubsauger" dennoch viel mit webrestrategie zu tun haben, weil sie eben nicht restlos ALLES beseitigen können.

5. Der Beutellose

Auch in dieser Kategorie kann ein Produkt von AmazonBasics überzeugen. Der 700-Watt-Staubsauger verfügt nicht nur über einen waschbaren HEPA-Filter, sondern ist mit rund 57 Euro auch noch ein echtes Schnäppchen.

6. Der Kabellose

Die AEG Ergorapido CX7-Serie punktet als 2in1 Akkustaubsauger. Der Staubsauger lässt sich nämlich auch als Handstaubsauger verwenden und verfügt über ein praktisches wie umfangreiches Zubehörset.

7. Der Autonome

Wer gar nicht mehr selbst Hand anlegen möchte, kann es durchaus schon mit einem Staubsauger-Roboter versuchen. Dass die Angelegenheit nicht mehr allzu teuer sein muss und dennoch respektable Ergebnisse bringt, zeigt der ZACO V5sPro Saugroboter. Dennoch: Ganz ohne herkömmlichen Staubsauger kommt man vorerst dennoch nicht aus.

8. Der Tierbegleiter

Mit besonders langer Akkulaufzeit und ausgezeichneter Saugleistung punktet der Bosch Zoo'o ProAnimal. Der kabellose Staubsauger lässt sich nicht nur mit Handgriff schieben, sondern auch dank leicht ansteckbarer Schlaufe schultern.

9. Der Allrounder

Der Siemens Q5.0 extreme Silence Power Staubsauger liegt zwar in keiner Kategorie an der Spitze, zeigt aber in beinahe jeder eine sehr gute Performance. Für Kompromissfreudige, die keinen hohen Wert auf eine spezielle Eigenschafzt legen, sicherlich die beste Wahl.

