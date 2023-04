Beschaulicher Auftakt zu Doskozils "Freundschaft-Tour" in NÖ

Wo sonst Zaubertricks aufgeführt werden, hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Freitag seine "Freundschaft-Tour" gestartet, mit der er für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender der SPÖ werben will. Im "Magic Theater" in Wiener Neustadt tauschte sich Doskozil im kleinen Rahmen mit Parteikollegen aus. Unterstützung kam vom früheren Klubobmann der SPÖ in Niederösterreich, Reinhard Hundsmüller, und vom Wiener Neustädter Vizebürgermeister Rainer Spenger.

Der Auftakt zur "Freundschaft-Tour", die den Landeshauptmann in alle Bundesländer führen soll, war eher beschaulich - bewusst klein gehalten, um den direkten Austausch mit den Parteimitgliedern in den Vordergrund zu stellen, wie es aus dem Organisationsteam um Landesgeschäftsführer Roland Fürst und Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hieß. Durchaus ungewöhnlich war die Location, die eigentlich Zauberkünstlern vorbehalten ist und auch für Doskozil selbst nur schwer zu finden war.

Vorwiegend Doskozil-Fans aus der Region nahmen im Zaubertheater Platz, um Fragen zu stellen und mit ihm zu diskutieren. Als solche outeten sich auch Hundsmüller und Spenger, die sich gemeinsam mit dem Landeshauptmann und der burgenländischen Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend (SJ) Jasmine Sommer einer Podiumsdiskussion stellten. Vom Burgenland als "sozialdemokratischem Role Model" war etwa die Rede sowie davon, dass Doskozils Antreten als Bundesparteichef wieder neue Dynamik in die Partei gebracht habe. Er habe gezeigt, dass man Wahlen gewinnen könne, so der Tenor.

Angesetzt war die Veranstaltung für knapp eineinhalb Stunden. Im Anschluss ist ein Pressetermin geplant, danach geht es für den Landeshauptmann weiter nach Hainfeld (Bezirk Lilienfeld).