Die Regierung geht davon aus, dass der sogenannte Beschäftigungsbonus, der heute im Ministerrat beschlossen wird, EU-rechtlich standhält. Er sehe keinen Grund warum diese Förderung rechtlich nicht halten sollte, meinte Sozialminister Stöger (SPÖ) vor dem Ministerrat. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sieht zwar eine umstrittene Frage, hält die Vorgangsweise aber für gerechtfertigt.

Tatsächlich ist juristisch umstritten, ob es EU-rechtlich möglich ist neu nach Österreich kommende Arbeitnehmer vom Bonus auszuschließen. Dem widersprach SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Er sehe hier keinerlei Einschränkung der Freizügigkeit am Arbeitsmarkt.

Groß sind jedenfalls die Erwartungen, was der Bonus für die Beschäftigung zusätzlicher Arbeitskräfte bringen soll. Mitterlehner geht von rund 160.000 Arbeitsplätzen über drei Jahre gerechnet aus. Seinen Berechnungen zufolge würde sich ein Unternehmen pro Arbeitnehmer und Jahr etwa 4.000 Euro an Lohnnebenkosten ersparen. Voraussetzung, um überhaupt den Bonus lukrieren zu können, ist, dass die neu eingestellten Arbeitskräfte zumindest 6 Monate in Beschäftigung bleiben.

Zudem müssen sie bisher entweder schon in Österreich beschäftigt gewesen sein, beim AMS gemeldet sein, eine österreichische Ausbildung absolviert haben oder Inhaber einer Rot-Weiß-Rot-Card sein.