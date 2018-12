Berlusconi will 2019 wieder ins EU-Parlament

Italiens ehemaliger Regierungschef Silvio Berlusconi (82) wird eigenen Angaben zufolge "sehr wahrscheinlich" bei der Europawahl im kommenden Jahr noch einmal antreten. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich in allen italienischen Wahlkreisen antrete. Dies würde der Forza Italia zwischen drei und acht Prozent mehr Stimmen bescheren", sagte Berlusconi am Mittwochabend.

Berlusconi war bis vor kurzem von politischen Ämtern ausgeschlossen. Grund war eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Das Ämterverbot wurde von einem italienischen Gericht im Mai aufgehoben, ursprünglich sollte es bis 2019 gelten. Berlusconi bestritt Gerüchte, laut denen er eine Wahlallianz mit dem Ex-Premier Matteo Renzi plane. Dieser denkt Kreisen zufolge an den Austritt aus der Demokratischen Partei (PD), Italiens stärkster Oppositionspartei, um eine eigene, europaorientierte Gruppierung zu gründen.

Die Forza Italia schwächelt derzeit in den Umfragen. Bei der Parlamentswahl im März kam die Partei nur auf 14 Prozent, in den neuesten Umfragen liegt sie bei durchschnittlich acht Prozent.

Die Forza Italia verliert an Stimmen zugunsten der Lega um Innenminister Matteo Salvini, die laut jüngsten Umfragen auf einem Rekordhoch von über 30 Prozent segelt. Forza Italia und Lega hatten im Rahmen einer Mitte-Rechts-Allianz gemeinsam an den Parlamentswahlen im März teilgenommen. Die Lega ist jedoch eine Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung eingegangen. Die Forza Italia ist seitdem in Opposition und verliert zunehmend an Popularität.

Berlusconi war bereits bei den EU-Parlamentswahlen 1994, 1999, 2004 und 2009 angetreten. Im Parlament in Straßburg saß er aber nur von 1999 bis 2001. In den anderen Jahren hatte er seinen Sitz an einen Parteikollegen abgetreten.