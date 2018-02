Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi sieht in seinem hohen Alter einen Pluspunkt. "Ich bin wie guter Wein", twitterte der 81-Jährige am Mittwoch. "Mit dem Alter werde ich besser und jetzt bin ich perfekt." Der Multimillionär mischt derzeit vor den Parlamentswahlen in Italien im Wahlkampf aktiv mit.

Vor zwei Wochen allerdings hatte er nach Ermüdungserscheinungen eine Pause einlegen müssen. Dass Berlusconis Gesundheitszustand nicht der beste ist, ist kein Geheimnis. Im Sommer 2016 hatte er eine Herz-OP, später folgten immer wieder Krankenhaus-Besuche.

Im Wahlkampf ist Berlusconis Forza Italia ein Bündnis mit der rechtspopulistischen Lega eingegangen. Sollte die Allianz am 4. März eine regierungsfähige Mehrheit bekommen, wäre Berlusconis Rehabilitation perfekt, obwohl er selbst wegen einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht kandidieren darf.