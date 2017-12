Berliner Attentäter Amri offenbar von Abu-Walaa-Netzwerk angeworben

Der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri soll einem Bericht zufolge vom IS-nahen Netzwerk des Islamisten Abu Walaa für den Anschlag auf den Breitscheidplatz angeworben worden sein. Der aus dem Irak stammende Ahmad Abdullah A. alias Abu Walaa soll laut ARD die "Ausführung des in Rede stehenden Anschlags autorisiert" haben.

Amri habe bei Abu Walaa eine "dreißigminütige Privataudienz" gehabt und eine "exklusive Beziehung" zu ihm unterhalten, hieß es weiter in der für Montagabend geplanten ARD-Dokumentation "Der Anschlag" unter Berufung auf Dokumente des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen. Laut Rundfunk Berlin-Brandenburg und "Berliner Morgenpost" heißt es in einem weiteren LKA-Dokument aus Düsseldorf, Amri sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" in Gesprächen mit Beschuldigten des Netzwerks von Abu Walaa "zur Verübung des Anschlags in Berlin angeworben" worden.

Gegen Abu Walaa und vier weitere Beschuldigte läuft derzeit ein Prozess wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung vor dem Oberlandesgericht Celle. Die Bundesanwaltschaft hält Abu Walaa für den "Kopf eines Netzwerks" zur Rekrutierung von Kämpfern für die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Abu Walaas Verteidiger äußerte sich laut ARD nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten.