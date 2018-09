Jetzt im September beginnt in Wiener Neustadt die Ausbildung für die berittene Polizei. Dabei werden zehn Pferde und 19 Reiter antreten. Tierschützer bemängeln nach wie vor das Sicherheitsrisiko.

Sieben Tiere befinden sich derzeit bereits am Ausbildungsort, ein weiteres ist bereits gekauft und soll in den nächsten Tagen nach Wiener Neustadt transportiert werden. Dazu kommen zwei Pferde, die Ungarn Österreich geschenkt hat und die ebenfalls geeignet sind. Sie werden im September ebenfalls zur Verfügung stehen.

Noch Pferde gesucht

"Wir suchen aber noch weiter", sagte Sprecher des Innenministeriums, Christoph Pölzl. Im Endausbau sollen der berittenen Polizei zwölf bis 14 Rösser zur Verfügung stehen. Die bereits vorhandenen bzw. angekauften Pferde heißen "Dorian", "Captain Morgan", "Ludwig", "A-Rock", "Quality", "Sam", "Santo" und "Maylo". Dazu kommen die beiden Ungarn "Zalan" und "Zadar".



© APA/Techt

Großteils Reiterinnen

Im Auswahlverfahren haben sich zwölf Beamte aus sechs Bundesländern durchgesetzt. Dazu kommen weitere sieben, die bereits vorher ausgewählt worden waren. Die große Mehrzahl der berittenen Polizisten wird weiblich sein. Inklusive des Ausbilders stehen ihren drei männlichen Kollegen 17 Beamtinnen gegenüber.

VGT: "Schwere Unfälle mit berittenen Polizeieinheiten keine Seltenheit"

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) wandte sich am Dienstag erneut in einer Aussendung gegen die berittene Polizei: "Bei einer Demonstration in Stockholm wurde vergangenen Samstag eine Journalistin von berittenen Polizeikräften mit vollem Tempo niedergeritten und zu Boden geschleudert", hieß es darin. Schwere Unfälle mit berittenen Polizeieinheiten seien keine Seltenheit. "Der Vorfall in Schweden zeigt erneut, welches Sicherheitsrisiko die berittene Polizei mit sich bringt", kritisierte VGT-Campaigner Georg Prinz. Dazu sagte Pölzl erneut: "Wir setzen die Pferde nicht bei Demos ein. Standpunkt jetzt ist ein Einsatz bei Demos nicht geplant."